Villas-Boas : "Le résultat le plus équilibré aurait été un match nul"

André Villas-Boas a livré son analyse de la victoire obtenue par l'OM contre Rennes (1-0). Il apprécie l'écart réalisé au classement avec les Rennais.





"Le résultat le plus équilibré aurait été un match nul, après une belle première mi-temps des deux équipes. En deuxième, on a reculé, on a mal joué car on n'a pas su faire trois passes consécutives. Si défensivement, on a tenu, notre jeu offensif a été nul. On a essayé de faire des changements, d'avoir le ballon devant pour nous rapprocher de la surface de Rennes, ce qui a abouti à la faute et a amené le coup franc décisif", a déclaré l'entraîneur de l'OM face à la presse, après la rencontre.





"On sort d'ici avec trois suspensions"

Le Portugais ne s'enflamme pas, mais souligne la belle opération réalisée par ses joueurs : "On a eu un peu de chance ce soir (vendredi) mais on a peut-être écarté un adversaire direct alors qu'avant le match, on avait dit qu'on aurait été contents de prendre un point. Dans ce genre de match, la première équipe qui marque tue le match. Arriver en janvier dans cette situation, avec cette avance sur nos concurrents directs, c'est très bien."



Il pense aussi que le Stade Rennais a effectué une deuxième mi-temps de haute volée et regrette les cartons : "Je félicite Rennes qui est revenu avec beaucoup d'agressivité en deuxième mi-temps et qui a mis tout le monde devant, le gardien, Gnagnon et la fin est devenue chaotique. Cela nous a aidés un peu car on a dégagé tous les ballons. Mais on sort d'ici avec trois suspensions, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous."



L'OM compte désormais 8 points d'avance sur Rennes, qui a un match en moins.