Mercato : Rongier avait quatre autres propositions

Valentin Rongier (25 ans) était sollicité par quatre autres clubs que l'OM, lors du mercato estival.





Selon Le Parisien du jour, le milieu de terrain avait reçu des offres émanant de Watford et de la Fiorentina. Et Lyon et Monaco avaient pris des renseignements auprès de Nantes. Rongier s'est finalement engagé avec le club phocéen, au lendemain de la fermeture du marché des transferts.



Pour rappel, l'OM a décroché sa signature pour un montant de 13 millions d'euros.