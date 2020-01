Dugarry : "Dirigeants, ne touchez absolument à rien"

Christophe Dugarry conseille aux dirigeants de l'OM de ne rien toucher à leur effectif, lors de ce mercato.





"C'est tellement de compliqué de créer un groupe avec un entraineur qui a les bons mots et des joueurs qui adhèrent. C'est une année qui se passe magnifiquement bien. C'est une chance pour des clubs qui sont assez instables depuis plusieurs années. L'équipe de foot, c'est une Ferrari, un grain de sable peut dérégler beaucoup de choses. Les dirigeants, surtout, ne touchez absolument à rien. Quand tu as la chance de vivre à Marseille et que cela se passe bien, j'ai envie de dire profitez-en", a lancé le champion du monde 1998 sur RMC.



Comme d'habitude, les rumeurs concernant l'OM sont nombreuses, ce mois de janvier. Aucun joueur n'est pour l'instant parti ou arrivé.