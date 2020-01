Lepailleur ne croit pas que Lihadji jouerait, à Dortmund

Laure Lepailleur pense qu'Isaac Lihadji (17 ans) a gâché une situation extrêmement prometteuse, à l'OM. Elle ne pense pas qu'il bénéficiera de temps de jeu, s'il part pour le Borussia Dortmund.





"Selon moi, les conditions étaient réunies pour Lihadji afin de jouer à Marseille. Tu es dans l'un des clubs les plus médiatisés de France donc tu es visible, quand on connaît la situation financière du club, avec peu de recrutement, il avait la possibilité d'avoir du temps de jeu. À mes yeux, le contexte était tout simplement idéal pour l'Olympique de Marseille. On a pu lire que le Borussia Dortmund le veut, mais il ne va pas avoir plus de temps de jeu au Borussia Dortmund au vu des attaquants qu'il y a dans cette équipe !" a-t-elle déclaré sur RMC.



Marley Aké, qui a signé son contrat professionnel avec le club phocéen, a déjà pris part à 7 rencontres sous le maillot de l'équipe première de l'OM.