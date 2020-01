Brisbois regrette que les minots soient sous l'influence d'agents

Gilbert Brisbois s'est exprimé sur le dossier Isaac Lihadji (17 ans). Il ne comprend pas que les mineurs soient autorisés à prendre des agents, lesquels les traitent comme de la marchandise.





"Le truc qui m'énerve, c'est que ce gamin (Lihadji) a 17 ans. Et à cet âge-là, les mecs ont déjà des agents... Maintenant, les agents vont voir les gamins dès 12 ou 13 ans, a-t-il lancé sur les ondes de RMC. Cela devrait être interdit, c'est un scandale ! Le club de foot qui forme ce gamin devrait voir les parents, et leur dire qu'ils s'occupent de leur enfant, que le joueur va rester jusqu'à ses 18 ans. Le système devrait être comme ça. Sauf que là, on se retrouve avec des gamins mineurs qui sont traités comme de la marchandise ! Il ne devrait pas y avoir d'agents, c'est parasite ! Laissez ces gamins dans leur club, ce n'est pas possible de voir ça avec des mineurs, cela me dépasse !"



Dortmund et Lille seraient en pôle pour accueillir le jeune pensionnaire du centre de formation de l'OM.