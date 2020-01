Kadewere n'exclut pas de rester en France

Sollicité par de nombreux clubs anglais, Tino Kadewere (24 ans) ne ferme pas la porte à une expérience en Ligue 1.





Interrogé par Paris-Normandie, l'attaquant du Havre a confirmé qu'il pourrait être transféré, cet hiver : "Tout est possible. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J'ai un très grand respect pour le HAC. Je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que le club m'a acheté alors que j'étais blessé, puis m'a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion", a-t-il indiqué.



Il se verrait bien en Premier League, mais ne ferme pas la porte à des clubs importants de Ligue 1 : "Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l'Angleterre est aujourd'hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L'idée est tout simplement de rejoindre un top club européen", a-t-il ajouté.



Kadewere, qui a inscrit 17 buts en 19 rencontres de Ligue 2, serait notamment suivi par Lyon et l'OM.