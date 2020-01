Stéphan a "beaucoup d'estime et de respect" pour Villas-Boas

Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, a confié tout le bien qu'il pensait d'André Villas-Boas, son homologue à l'OM.





"J'ai beaucoup d'estime et de respect par rapport à ce qu'il a réussi à mettre en place. Il a impacté son équipe très rapidement, au bout d'un mois, un mois et demi, a-t-il déclaré (propos recueillis par La Provence). Depuis, les résultats suivent, il y a l'air d'avoir une excellente mentalité dans l'équipe, une grande confiance entre l'entraîneur et les joueurs, un public au diapason. Il a eu un impact très important. Malgré son âge, c'est quelqu'un de très expérimenté qui a obtenu des résultats fantastiques. Il prouve une nouvelle fois toute sa valeur et tout son talent. Il est capable de s'adapter, de tenter des coups tactiques comme à Angers. Ça souligne toute son intelligence. Ça lui a toujours réussi ces derniers temps, c'est pour ça qu'il est talentueux, fort et qu'il mène son équipe de cette manière-là. On va se préparer à différents scénarios possibles."



Rennes, qui a un match en moins, compte 5 points de retard sur l'OM, au classement de Ligue 1.