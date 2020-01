La piste de l'OM fait marrer B. Mendy

L'annonce de l'intérêt de l'OM pour Prosper Mendy (23 ans) a bien fait rire Benjamin Mendy (25 ans).





Les recruteurs cibleraient le joueur de Strömsgodset, lequel pourrait être transféré pour une somme inférieure à 500 000 euros. Sur Twitter, l'ancien latéral phocéen, désormais à Manchester City, a commenté cette nouvelle concernant le mercato marseillais : "And another one #TeamMendyLateralGauche", a-t-il posté.



La team Mendy arrière gauche est pour l'instant composée par Benjamin, Ferland (Real Madrid) et Arial (Lens).