Mercato : Batshuayi vers la Serie A ?

Michy Batshuayi (26 ans) serait sur les tablettes de l'AS Rome, ce mercato.





Selon les éléments obtenus par Calciomercato, le club romain a inscrit le nom de l'attaquant sur sa short-list, pour renforcer son attaque. Le Belge pourrait ainsi connaître le sixième championnat de sa carrière, après ceux de Belgique (Standard), de France (OM), d'Angleterre (Chelsea et Crystal Palace), d'Espagne (Valence) et d'Allemagne (Dortmund). Il reste néanmoins à voir si son entraîneur, Frank Lampard, lui accordera un bon de sortie, alors qu'il considérait son secteur offensif un peu léger, il y a quelques jours.



Batshuayi n'a inscrit qu'1 but en 12 apparitions en Premier League, cette saison. Il n'a jamais été titulaire.