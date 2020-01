Ducrocq se paye à son tour Lihadji

Pierre Ducrocq s'est exprimé sur le probable départ d'Isaac Lihadji (17 ans), au terme de la saison. Il pense que les dirigeants de l'OM ont pris la bonne décision en retirant l'offre de contrat.





"C'est une bonne nouvelle pour le club et pour les supporters marseillais. Ça montre que le joueur est dans un club où on ne permet pas de faire tout et n'importe quoi, a déclaré l'ancien joueur du PSG sur la radio RMC. Là, le but de Lihadji n'était pas de signer dans son club formateur. Depuis le départ, il voulait partir ailleurs, pour le sportif, mais aussi pour le financier. C'est un choix du joueur et de son entourage. Mais c'est aussi un choix de l'OM, qui ne voulait pas subir jusqu'à la fin... Marseille qui retire complètement son offre, c'est fort de caractère. Aujourd'hui, pour qu'un jeune signe dans son club formateur en France, ce n'est plus qu'une question d'argent, car les clubs français ne peuvent plus rivaliser avec les clubs étrangers. Il faut qu'il y ait une rencontre des volontés. Et ce n'était pas le cas dans ce dossier. Donc l'OM n'était plus en phase et a décidé de dire non."



Pour rappel, Lihadji n'a joué que 23 minutes en professionnel, avec l'OM.