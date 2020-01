Rongier : "Camavinga, c'est fort"

Valentin Rongier (25 ans) se dit impressionné par le niveau affiché par le jeune joueur de Rennes, Eduardo Camavinga (17 ans).





L'OM affrontera Rennes, vendredi soir, pour le compte de la 20e journée de Ligue. L'occasion pour les Phocéens de croiser le phénomène breton. Rongier ne tarit pas d'éloges à son sujet : "Ce qui m'interpelle le plus dans son jeu, c'est vraiment son calme pour son âge. C'est quand même fort ce qu'il fait. Et le fait de répéter les matches à cet âge-là, ça veut dire que son corps est prêt. Et moi, à son âge, je ne sais pas si mon corps aurait été capable de répondre, donc c'est fort", a déclaré le joueur marseillais face à la presse.



Natif du Cabinda, Camavinga a déjà joué 17 matchs de Ligue 1 et 4 de Ligue Europa, cette saison.