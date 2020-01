Sougou : "Barton, je l'aimais bien"

Modou Sougou (35 ans) n'a pas oublié comment Joey Barton (37 ans) avait saccagé la chambre d'André-Pierre Gignac (34 ans), lors de la saison 2012-2013.





"Barton aimait bien faire des blagues. Pendant une mise au vert, je ne sais pas ce que Gignac lui avait fait, mais il l'a mal pris et a pété les plombs, s'est-il souvenu dans La Provence. Il s'est rendu à la réception de l'hôtel et a demandé une clé de sa chambre. Il est monté puis a tailladé le matelas, cisaillé les vêtements, cassé les ordinateurs, les iPad, mis du dentifrice partout... Quand Gignac est revenu, il a hurlé. Tout le monde est venu voir. On a bien rigolé ce jour-là ! Barton, je l'aimais bien, c'est vraiment un gars gentil."



Barton entraîne aujourd'hui Fleetwood Town Football Club, en Football League One (l'équivalent de la D3 anglaise). Son équipe pointe à la 7e position du classement, à 8 points du leader, Wycombe Wanderers.