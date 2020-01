Rothen sort la sulfateuse contre Lihadji et son agent, Sissoko

Jérôme Rothen n'a pas mâché ses mots vis-à-vis d'Isaac Lihadji (17 ans) et de son agent, Moussa Sissoko. Le consultant pense que le second est un tueur de passion.





"Il y a deux choses à voir. La situation du joueur qui pour moi est inadmissible. C'est inadmissible qu'il refuse le contrat de l'OM, que ce soit à n'importe quel montant, a déclaré l'ancien Parisien sur les ondes de RMC. On voit des salaires sortir, mais si c'est ça, vas-y en courant. Tu signes ! L'objectif, quand tu es formé dans un club, c'est de continuer à grandir dans ce club. Encore plus quand tu es dans un club comme Marseille, où il avait une vraie chance d'être dans un des deux ou trois clubs les plus médiatisés de France. Avant de parler de son entourage, de ses agents, ce qui me choque, c'est le joueur. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Déjà, la mentalité qu'il a, elle n'est pas bonne ! Marseille, ça doit te faire rêver, encore plus à Marseille. Parce que si tu es dans un autre centre de formation, dans un club moins claquant que l'OM... Écouté, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Il va signer à Lille ? Franchement, c'est mieux de démarrer à Lille ou à Marseille ? Je suis formé à Marseille, avec la passion que j'ai du football, j'ai envie de réussir à Marseille. Donc ça, c'est un problème dans la mentalité du joueur."





"C'est un agent qui ne voit que l'oseille"

Il a poursuivi sur le conseiller du joueur, dont il n'approuve pas les méthodes : "Et après, il y a l'agent. Daniel dit que c'est un agent qui compte, OK, mais c'est un agent qui ne voit que l'oseille, de la marchandise. Il ne donne aucun bon conseil à ses joueurs. Dembélé, il est sorti assez vite de Rennes, et on se souvient comment. Il est parti à Dortmund, et là-bas il a fait des pieds et des mains pour partir à Barcelone. Qu'il fasse de grands transferts et prenne de l'oseille, OK, mais agent, ce n'est pas que prendre de l'oseille. C'est aussi amener les joueurs à garder les pieds sur terre et à penser à ta passion, le football, avant l'oseille. À t'éclater, à jouer au niveau professionnel, c'est le rêve de tout gamin. Ce n'est pas le but de cette structure ? Hé bien, c'est grave ! Je la dénonce ! Il a beau prendre des millions, je n'en ai rien à faire. Et le problème de cette génération-là, qui est accompagnée par ces gens-là, c'est que tu en oublies la passion. Et à l'arrivée, les supporters ne se retrouvent plus dans rien."



Pour rappel, l'OM, fatigué d'attendre la décision du joueur, a retiré la proposition de contrat faite au minot, mardi.