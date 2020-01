Sougou : "C'est comme si nous avions fini champions"

Modou Sougou (35 ans) s'est remémoré son passage à l'OM. L'international sénégalais garde de bons souvenirs, mais aurait voulu bénéficier de davantage d'occasions pour montrer son talent.





"Je suis resté sur ma faim, a-t-il expliqué à La Provence. J'étais content de partir à Évian, mais j'aurais tout de même aimé avoir davantage ma chance. C'est le football..." Il garde néanmoins de bons souvenirs de son passage : "Mon meilleur souvenir ? La 2e place à l'issue de la saison 2012-2013, derrière le PSG d'Ibrahimovic et d'Ancelotti. C'est comme si nous avions fini champions. J'ai été fier de porter ce maillot, je suis supporter depuis ma naissance."



Sougou a disputé 16 rencontres sous la tunique phocéenne, inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.