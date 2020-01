CdF, recette : Dufy prend la défense d'Eyraud

Guillaume Dufy s'est exprimé sur la polémique de la recette non laissée par l'OM à Trélissac, en coupe de France.





"Le président de Trélissac regrette tout cela évidemment. Mais en tout bon précisent qu'il est, il sait qu'une somme d'argent, c'est une somme d'argent. On passe suffisamment de temps à critiquer la manière dont les dirigeants français gèrent leurs clubs, mais 80 000 euros, ce n'est pas rien, a-t-il lancé au micro de la chaîne L'Equipe. L'OM est en difficulté financière, le fair-play financier l'a rattrapé. Il n'y a plus de petites économies. C'est une tradition, ok. Mais il y a des traditions pourries aussi. Et à chaque fois qu'un club pro ne donne pas sa recette, il est montré du doigt, c'est polémique, le club amateur en profite pour fustiger le comportement des dirigeants des clubs pros... Et si la tradition ne se fait pas, il faut respecter et mettre un point final là-dessus. Là, ça continue, et ça m'agace. J'adore le foot amateur, mais ça reste un foot amateur."



La polémique n'aurait certainement pas pris ces proportions sans le communiqué très maladroit publié dimanche soir par l'OM.