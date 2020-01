Formation : la réaction d'un proche de Lihadji

Le clan Isaac Lihadji (17 ans) a réagi à l'annonce de la rupture des négociations par l'OM.





"On n'a pas dit qu'on quittait le club et si c'est l'OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs", a confié un proche du joueur à La Provence. Et cette personne, restée anonyme, a ajouté : "On n'a pas fait notre choix." Car les quelques mois de discussions n'avaient apparemment pas suffi pour prendre la décision de suivre une progression linéaire avec le club formateur. Il est peut-être bon de rappeler que le milieu offensif est conseillé par Moussa Sissoko, lequel était notamment l'agent d'un certain Lassana Diarra et représente aussi Ousmane Dembélé.



Lihadji, qui finira certainement à Monaco, Lille, Dortmund ou Arsenal, est bien parti pour se brûler les ailes. Il devrait en tout cas recevoir un bel accueil lors d'un éventuel retour au Stade Orange Vélodrome.