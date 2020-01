L'OM rompt les discussions avec Lihadji

L'OM a retiré l'offre de contrat qu'il avait faite à Isaac Lihadji (17 ans).





D'après les informations relayées par Mohamed Bouhafsi, les dirigeants phocéens ont stoppé les négociations avec les représentants du minot. Fatigués par la durée de sa réflexion, ils ont retiré la proposition faite il y a quelques semaines.



Conseillé par Moussa Sissoko, Lihadji donnait l'impression de mener l'OM en bateau. Comme Mathieu Flamini et Bilal Boutobba, il ne rendra pas au centre de formation phocéen ce qu'il lui avait apporté. Le geste est fort et il faut espérer que les autres minots se comporteront mieux.



On ne devrait plus revoir Lihadji sous la tunique olympienne. Pour rappel, il a passé 23 minutes sur les terrains avec l'équipe première, cette saison, en match officiel.