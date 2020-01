Deux autres clubs de L1 n'ont pas laissé la recette

Si pointer du doigt l'OM fait plus de bruit, ce n'est pas le seul club de L1 a avoir manqué de classe, ce week-end, en Coupe de France.





Selon L'Equipe, le Nîmes Olympique, 20e de L1, et le LOSC, 3e du championnat, n'ont pas reversé la part de leur recette à, respectivement, Tours, club de National 3 que les Crocos ont battu après une séance de penalties, et Raon-l'Etape (N3), que Lille a vaincu difficilement (3-2).



Le club nîmois s'est notamment justifié de la sorte : "Quand nous aurons 400 millions de budget, on laissera aussi notre part..." Il n'y a donc pas que l'OM, et Jacques-Henri Eyraud, à blâmer pour ce week-end de Coupe de France.