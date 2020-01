Trois Marseillais feront 2020 selon L'Equipe

Le quotidien sportif s'est amusé à établir un classement des personnalités du football français qui seront importantes en 2020.





Sans surprise de la part de l'Equipe, le classement est dominé par le PSG, qui place deux personnalités aux trois premières places : Kylian Mbappé, 1e, et Leonardo, 3e, encadrent le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui va quand même disputer l'Euro 2020 cet été. Neymar (7e), Nasser Al-Khelaïfi (19e) et Thomas Tuchel (17e) apparaissent aussi dans ce classement, soit plus que tout autre club...



L'OM, qui nous intéresse bien plus, met lui trois personnalités dans ce top 30 : le coach André Villas-Boas se place 4e, et la star de son équipe, Dimitri Payet, est lui 21e. Le président Jacques-Henri Eyraud ferme la marche, côté olympien, en s'emparant de la 25e place. Concernant le joueur, L'Equipe explique que ses prestations peuvent le faire viser l'Euro 2020, à 32 ans.