Riolo fracasse Eyraud pour la recette

Le journaliste de RMC est tombé à bras raccourcis sur Jacques-Henri Eyraud, dans L'After Foot.





"Ce que Marseille a fait est nul. La formation de L1 qui vient dans un club amateur se doit d'être élégante. C'est une somme dérisoire (140 000 euros environ, ndlr) pour le fonctionnement d'un club pro. Il faut tout laisser. Il n'y a rien qui l'oblige mais l'élégance, quand même. Là, c'est une politique de rats. On met cette question de la recette en avant si les gros clubs ne font pas le geste. Tant mieux si c'est évoqué. Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas classe de garder sa part du gâteau face à un club amateur. C'est presque normal de laisser la recette. Et l'excuse selon laquelle le club donne beaucoup à côté, avec des clubs partenaires, c'est très bien, mais bon. Le club de L1 va faire un, deux ou trois tours contre un petit. En additionnant, ça lâche 300 000 euros. Ça va, et surtout que Dassier et Labrune avaient laissé la recette auparavant. Là, Eyraud s'est comporté comme un goujat."