CdF, Villas-Boas : "C'est un objectif"

Devant la presse, le coach de l'OM a affiché ses ambitions dans la compétition nationale.





"Je veux continuer le plus loin possible dans la Coupe de France. Quand tu regardes le palmarès, tu veux laisser une marque, rester dans l'histoire c'est le plus important. Ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est quelque chose qui fait rêver, pour la dimension du club. C'est un objectif."



L'OM sera opposé à l'US Granville, un club de National 2, en 16e de finale de la Coupe de France. Le match se jouera le 18 ou le 19 janvier.