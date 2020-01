Mercato : aucun contact avec Ghoulam ?

But ! a interrogé un membre de l'entourage du joueur algérien.





Et ce dernier est clair : "On ne sait pas d'où ça sort (un intérêt de l'OM, ndlr). Il n'y a absolument rien. Personne n'a dit quoi que ce soit à Faouzi (Ghoulam) par rapport à un éventuel intérêt de l'OM." Peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison (5 matchs), l'Algérien entend convaincre son successeur, Gennarro Gattuso, de le faire jouer, et n'aurait pas l'intention de quitter le club italien cet hiver.



Faouzi Ghoulam est sous contrat pour encore deux ans avec Naples, 8e de Serie A.