Rennes-OM : Millot au sifflet

On sait qui arbitrera le match d'ouverture de la 20e journée de L1.





Vendredi soir, à 20h45, l'OM se déplacera à Rennes, et affrontera par la même occasion son premier poursuivant. Pour arbitrer ce choc, Benoît Millot a été désigné, tout comme ses assesseurs, Aurélien Drouet et Frédéric Hébrard. Le quatrième arbitre sera Arnaud Baert, et les arbitres de la VAR seront Wilfried Bien et Eric Watellier.



Pour l'anecdote, Benoît Millot a déjà arbitré l'OM cette saison : c'était lors de la victoire contre l'AS Saint-Etienne (1-0), le 1er septembre.