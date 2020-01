CdF, recette : Trélissac répond à Eyraud

Fabrice Faure, président de Trélissac, s'est exprimé sur le surprenant communiqué publié par l'OM, dimanche soir. Il propose à Jacques-Henri Eyraud de reverser la recette du match au District de Football de la Dordogne.





"Je n'entends pas ces excuses. En 2016, on avait accueilli les Marseillais au stade Chaban-Delmas à Bordeaux, devant près de 17 000 personnes, soit plus de monde. Vincent Labrune (président de l'OM à l'époque) avait seulement ponctionné les frais de déplacement et avait laissé le reste. Ça, je le conçois totalement." Il propose, "pour être en phase avec ses valeurs de soutien aux petits clubs amateurs de reverser sa part de recette au District de Football de la Dordogne, organisme géré par des bénévoles, au service du football amateur sur un territoire rural dont le TFC fait partie".



Et de conclure : "Le club de Trélissac ne veut pas faire sa pleureuse et demander absolument cet argent. Qu'il le donne au football amateur et aux gamins de ce département. Ce serait pour eux l'opportunité de sortir la tête haute de cette histoire", a-t-il déclaré dans le quotidien Le Parisien.



L'OM aurait encaissé 140 000 euros, suite à la rencontre disputée à Limoges.