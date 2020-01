Galli recommande de s'attaquer au chantier des gardiens

Carine Galli pense que les dirigeants de l'OM doivent réfléchir à la succession de Steve Mandanda (34 ans).





"Pelé, une prolongation à l'OM ? Non ! Il y a quand même un problème réel à l'OM, c'est l'après-Mandanda. Certes, Mandanda a retrouvé un très bon niveau sur cette première partie de saison, et il a fait gagner beaucoup de points à Marseille. Mais il est plus vers la fin que vers le début. À l'époque, Marseille avait pris Samba pour l'avenir. Il ne jouait jamais, donc il est parti. Mandanda peut encore jouer, mais l'OM doit préparer la suite dès maintenant. Les gardiens de l'OM sont assez vieillissants. Donc si Marseille pouvait avoir une bonne idée et un coup d'avance, ce qui est rare, ce serait bien. Sinon, Pelé fait bien le boulot. Il a arrêté un penalty à Metz. Mais je dis ‘non', par rapport à son âge", a déclaré la journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Mandanda, qui paraît revenu à son meilleur niveau, dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2021.