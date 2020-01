Racisme : Balotelli victime de nouvelles injures

Mario Balotelli (29 ans) a été victime de nouveaux cris racistes, lors du match Brescia-Lazio de Rome (1-2), en Serie A.





L'ancien buteur de l'OM, qui avait ouvert le score pour son équipe, a subi des attaques racistes de la part de supporters de la Lazio de Rome. Comme leurs homologues du Chievo Vérone, de l'AS Rome et de Cagliari, ces derniers sont multirécidivistes. Cela ne pousse toutefois pas la fédération italienne à prendre ses responsabilités. Le scandale n'en est apparemment pas un pour tout le monde et la plupart des protagonistes du championnat italien se taisent : c'est peu de dire que cette Serie A s'enfonce dans la honte.



Balotelli a quant à lui réagi par le biais de son compte Instagram : "C'est une défaite qui fait mal, mais nous reviendrons plus forts, nous sommes sur la bonne voie. Supporters de la Lazio qui étaient présents au stade aujourd'hui, Honte à vous ! Say No To Racism", a publié l'attaquant qui mérite notre soutien.