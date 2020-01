Germain : "A l'OM, les premiers tours sont toujours difficiles"

Valère Germain (29 ans) s'est exprimé sur les difficultés éprouvées par l'OM face à Trélissac, en coupe de France, dimanche.





"Depuis trois ans que je suis à l'OM, les premiers tours sont toujours difficiles. Au moins cette fois, on s'est qualifiés", a déclaré l'attaquant face à la presse. Et de poursuivre : "C'est de notre faute si on s'est mis en danger, même s'il faut féliciter l'adversaire. Après, on n'a pas douté comme contre Andrézieux parce qu'on a confiance en nous cette saison. On aurait aimé faire 30 minutes de moins peut-être pour être moins fatigués parce qu'on a un match très important à Rennes dans cinq jours."



Les Phocéens devront effectivement jouer à un autre niveau pour espérer l'emporter face aux Bretons, vendredi.