Pelé : "Ricardo Carvalho m'a bien aidé"

Yohann Pelé (37 ans) a été le "héro" de la qualification obtenue par l'OM face à Trélissac, aux tirs au but, dimanche. Il est notamment revenu sur le but encaissé à la 1e minute et sur la séance de penalty.





"Ça a démarré plutôt bizarrement. On s'était dit avant le match de ne pas jouer vers l'arrière, car le terrain était un peu compliqué et sur la première action, on fait tout le contraire. Après on a eu l'état d'esprit pour revenir, pour se battre jusqu'au bout, on a aussi été réduits à dix, il fallait jouer 120 minutes contre une équipe surmotivée qui a montré de la qualité aussi. C'est bien que ça finisse comme ça", a déclaré le gardien de but en zone mixte, après la rencontre.





"La trajectoire de la balle est bizarre"

Et d'ajouter : "Sur le premier but, il y a une petite hésitation de ma part, la trajectoire de la balle est bizarre, avec des rebonds. J'aurais dû faire autre chose. J'ai voulu dégager, il y a des fois où ça va rentrer, ou ça va aller n'importe où. En l'occurrence aujourd'hui, ça a été dans le but. Forcément on a envie de se rattraper pour que l'équipe puisse passer ce tour. Après c'est la loterie des penalties, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Ça tourne dans notre sens. Le staff avait bien travaillé sur les tireurs de Trélissac. Ricardo Carvalho m'a bien aidé pour arrêter les penalties. Il y a juste une fois où ça n'a pas marché, je suis parti trois fois sur quatre du bon côté."



L'OM peut désormais se concentrer sur le choc prévu vendredi face à Rennes, en Ligue 1.