Villas-Boas : "On ne méritait pas de perdre"

André Villas-Boas a livré son analyse de la victoire obtenue aux penalties par l'OM contre Trélissac (1-1, 4-2 tab).





"À la fin, on a ce bonus. C'était important. Si on avait fini un match comme ça avec une prolongation, un carton rouge et une élimination, c'était terrible, a déclaré le coach de l'OM au site officiel phocéen. On ne mérite pas de perdre, on a raté les premières secondes du match et après on a bien souffert. On a fait une bonne première mi-temps. À la fois parce qu'on a bien répondu, on a eu de la chance. On a marqué un but, l'égalisation de Payet, qui est très belle. Après on a ralenti un peu en seconde mi-temps et on est revenu dans le match en prolongations. On peut gagner, avec de la chance, par Payet et Radonjic. Alors je suis évidemment content, parce qu'on ajoute un match entre Rennes et Angers. Maintenant on récupère pour Rennes, on va essayer d'arriver là-bas dans les meilleures conditions."



Pour rappel, l'OM avait concédé le match nul face aux Rennais (2-2), au Vélodrome, à la fin du mois d'août.