Payet : "Commencer avec un but de retard, c'est compliqué..."

Dimitri Payet (32 ans) a livré son analyse du match Trélissac-OM. Il regrette le but gag encaissé très vite.





"On a loupé notre entame. Commencer avec un but de retard, c'est compliqué. On a essayé de poser le pied sur le ballon, on s'est exposés, car on n'a pas réussi à marquer. On termine à dix donc ça les a boostés", a déclaré le milieu offensif phocéen au micro de France 3.



Le Réunionnais a ensuite inscrit le seul but marseillais du match.