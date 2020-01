Mercato : l'OM dans le coup pour Kadewere ?

L'OM aurait fait part de son intérêt pour Tino Kadewere (23 ans).





Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 19 matchs de Ligue 2, cette saison, l'attaquant du Havre ne manque pas de prétendants, cet hiver. Selon les informations obtenues par le Daily Mail, il est suivi par Lyon et l'OM. Il prioriserait néanmoins une expérience en Premier League, où Bournemouth et Southampton lui font du pied. Il est représenté par Mark McKay et son transfert est évalué à 12 millions d'euros, ce que ne paraissent pas en mesure de mettre les Phocéens sur la table.



Le HAC avait déboursé 2 millions d'euros pour le recruter en Suède, lors de l'été 2018.