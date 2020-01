Athlético, Aklil : "C'est un immense sentiment de fierté"

Karim Aklil, président de l'Athlético Marseille, a fait part de son enthousiasme, après la qualification obtenue contre Rodez (2-1), samedi, en coupe de France.





"C'est un immense sentiment de fierté, tout d'abord. Quand je vois l'attitude des garçons sur le terrain, je me dis que nous ne nous sommes pas trompés quand on a bâti cette équipe pour monter initialement en National 1. On enchaîne les bonnes performances en coupe de France, même si notre priorité reste le championnat et la montée en National 2. Mais on est ravi de montrer à tout le monde que nous avons le talent et la qualité pour être ambitieux. Battre une équipe de Ligue 2, c'est une vraie performance", a-t-il déclaré (propos recueillis par La Provence).