Celestini a pris les rênes du FC Lucerne (Officiel)

Fabio Celestini a été nommé entraîneur de l'équipe première du FC Lucerne.





L'ancien joueur de l'OM a signé un contrat portant jusqu'à juin 2021. "J'ai eu des tâches difficiles à Lugano et à Lausanne, et je suis conscient que mon travail à Lucerne ne sera pas facile non plus. L'équipe devrait jouer un football vertical", a-t-il notamment déclaré lors de la conférence de presse de présentation.



Pour rappel, Celestini a défendu le maillot phocéen de 2002 à 2004, avant d'être prêté à Levante, puis d'être transféré à Getafe. Il a disputé 59 matchs de Ligue 1 avec le club marseillais.