Roustan donne son avis sur le mercato de l'OM

"Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre si Dario Benedetto venait à se blesser. Germain, tu ne peux pas le faire jouer dans cette configuration en 4-3-3 avec Payet à gauche. Si tu trouves un bon coup avec un attaquant axial qui accepte de ne pas jouer tous les matchs et qui peut t'amener quelque chose et combler le vide, cela serait une bonne chose au mercato. Selon moi, l'OM doit faire cet ajustement. Car si demain, Benedetto disparaît pendant un mois avec une blessure, tu es mal. D'ailleurs, à force de tirer sur la corde avec Benedetto, elle a un petit peu pété ces derniers temps où il a notamment raté un match. Sturridge ? Ce serait un bon coup, car il peut jouer avant-centre et sur le côté. Après financièrement... il faut voir. Au-delà de ça, il ne faut surtout pas que Marseille perde de joueur", a estimé le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Germain a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 17 apparitions, cette saison, avec l'OM.