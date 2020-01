Villas-Boas confirme vouloir prêter trois minots

André Villas-Boas a évoqué les possibles prêts de trois jeunes éléments de son effectif, cet hiver : Florian Chabrolle (21 ans), Alexandre Phliponeau (19 ans) et Mohamed Abdallah (20 ans).





"J'ai été très clair avec les trois, c'est important pour eux de trouver du temps de jeu. La situation idéale pour eux aurait été qu'ils trouvent leur place dans l'effectif, mais je ne pense pas que ça sera possible cette année. Alors oui, ça m'intéresse qu'ils soient prêtés. On regarde, on attend de voir ce qu'il va se passer. Ce serait bien qu'ils aient plus de temps de jeu, à condition que ce soit dans un championnat compétitif. Si ce n'est pas le cas, c'est mieux qu'ils restent ici", a déclaré l'entraîneur de l'OM, face à la presse.



Parmi les trois joueurs, seul Chabrolle a fait 1 apparition avec l'équipe première, cette saison.