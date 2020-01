Pelé : "Je suis fier de la réussite de Mandanda"

Yohann Pelé (37 ans) a une très bonne relation avec Steve Mandanda (34 ans). Il l'a notamment félicité pour être revenu à son meilleur niveau.





"Je me sens bien dans le groupe, dans la ville et dans le club. Je viens tous les jours à l'entraînement avec le sourire et ce rôle de doublure ne me dérange pas", a déclaré le portier remplaçant de l'OM, face à la presse. Il a souligné le gros travail fait par Steve Mandanda, l'été dernier : "Je ne sais pas si je peux l'aider. C'est peut-être mentalement que cela avait été difficile la saison passée. C'est fort ce qu'il a fait pour revenir au top niveau. On s'entraîne tous les jours ensemble et je suis fier de sa réussite."



Pour rappel, Pelé a fait 2 apparitions, cette saison.