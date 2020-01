Villas-Boas met en garde ses joueurs

En conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué la rencontre à venir face à Trélissac, en coupe de France. Il a mis en garde ses joueurs.





L'entraîneur portugais ne sous-estime pas son adversaire. Il a préparé la rencontre avec sérieux : "Nous avons fait notre travail et nous avons une vidéo prête avant ce match. Nous préparons ce match comme les autres." Il a prévenu ses joueurs : "L'OM a eu une mauvaise surprise l'an passé face à Andrézieux. Nous allons peut-être nous en servir pour trouver de la motivation. C'est la Coupe, il y a des surprises et l'équipe sait mieux que moi son ressenti après l'élimination l'année dernière. On doit être bien organisé face à Trélissac. Pour eux c'est un match de rêve et nous devons faire attention afin d'éviter une surprise."



Le technicien de l'OM a aussi fait un point sur les blessures : "Florian Thauvin devrait reprendre la course fin janvier et l'objectif de la mi-février est toujours d'actualité. Steve Mandanda devrait être bien pour Rennes. Et pour Morgan on va le laisser se reposer avant le match contre le Stade Rennais", a-t-il ajouté.