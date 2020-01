Villas-Boas veut refaire le Dakar

André Villas-Boas, qui a participé à l'édition 2018 du Dakar, espère le refaire dans les années qui viennent.





Non, le technicien portugais ne pense pas qu'au foot. Invité par David Castera, patron du Dakar, au circuit du Castellet pour assister aux vérifications techniques, il a confié à L'Équipe qu'il espérait reprendre part à la course : "Je vais le refaire dans les cinq années à venir en Arabie saoudite. Je veux le terminer et finir l'histoire. J'ai vu des images l'autre jour, c'est incroyable. Ce n'est pas encore le retour en Afrique, il n'y a pas de Touareg, mais le désert est immense", a-t-il confié au quotidien.





"On a eu un accident de folie"

Il s'est également remémoré sa première participation : "Dès mon retour en Europe, j'ai loué une voiture, un SSV, et on est aussitôt partis rouler au Maroc avec Ruben Faria (son copilote, ancien motard portugais, NDLR). On a eu un accident de folie, on s'est envolés dans les dunes de Merzouga. Derrière, on a enchaîné direct par le Dakar avec la Toyota, sans avoir fait beaucoup de kilomètres. Je manquais d'expérience, j'ai commis des erreurs. Au Pérou, il nous est d'ailleurs arrivé un peu la même chose qu'à Merzouga. On venait de passer un way-point (un point GPS obligatoire), on se dirigeait vers une dune un peu plus haut et, d'un coup, on s'est de nouveau envolés !"



Et d'ajouter : "J'ai aussi fait quelques épreuves du Championnat national au Portugal. Tout ça m'a permis d'acquérir de l'expérience et d'être plus à l'aise en pilotage, commente-t-il. Mais depuis que je suis à l'OM, je n'ai plus vraiment le temps, je suis très occupé. L'année 2020 sera importante pour le club. Mais je vais réussir à bloquer un créneau dans les prochaines années."



Villas-Boas est décidément un entraîneur atypique.