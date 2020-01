Diaz : "Rongier est vraiment un beau joueur"

Kevin Diaz a apprécié la première partie de saison réalisée par Valentin Rongier (25 ans), à l'OM.





"Il faut tirer un grand coup de chapeau à Rongier, car il a été tiré comme un lapin à son arrivée à Marseille. Il y a eu beaucoup de critiques, il a assumé ses responsabilités et en plus il a profité de la gestion intelligente de Villas-Boas, car il l'a fait attendre et patienter. Mais c'est vraiment un beau joueur", a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC. Il n'est toutefois pas convaincu qu'il aura une chance en équipe de France, où la concurrence est importante : "C'est un poste où il y a déjà du monde chez les Bleus. Et puis si on dit que Rongier n'est pas loin des Bleus, cela veut dire que Sanson n'est pas non plus très loin de la sélection (rires)."



Depuis son arrivée à l'OM, Rongier a joué 16 matchs et délivré 1 passe décisive.