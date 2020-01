Mercato : un nouveau club pour Batshuayi ?

Michy Batshuayi (26 ans) pourrait être prêté à Aston Villa, dans les prochains jours.





Si l'on en croit les éléments relayés par Foot Mercato, l'ancien buteur de l'OM pourrait rejoindre les rangs d'Aston Villa, cet hiver. Déjà prêté à Dortmund, Valence et Crystal Palace, depuis son arrivée à Chelsea, Batshuayi pourrait bientôt défendre les couleurs des Villans. Des discussions auraient lieu en vue d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.



Sous contrat jusqu'en juin 2021, il n'a inscrit qu'1 but en 12 apparitions avec les Blues, cette saison, et ne réalise pour l'instant pas la carrière qu'on lui promettait à Marseille.