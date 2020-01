MacHardy : "L'Euro ? Payet a une belle carte à jouer"

Jonatan MacHardy considère que Dimitri Payet (32 ans) peut chiper la place de Florian Thauvin (26 ans) et Nabil Fekir (26 ans) en équipe de France, à l'Euro.





Sur RMC, le journaliste a souligné les chances du Réunionnais de participer à la compétition, l'été prochain : "Il risque d'y avoir du changement en attaque dans la liste de Deschamps pour l'Euro 2020. Je pense que Florian Thauvin et Nabil Fekir ne seront pas sélectionnés. Selon moi, il y a de grandes chances que Thomas Lemar ne soit pas pris non plus. En revanche, on aura certainement Anthony Martial et Kingsley Coman dans la liste. Rappelez-vous de l'Euro 2016, ils étaient déjà en Equipe de France et on n'aurait jamais cru que ces deux joueurs-là ne feraient pas la Coupe du monde 2018. Mais je pense qu'en 2020, ils seront là. Les choses vont relativement vite. Ensuite, il restera une place à prendre en attaque et de par son profil et ses performances, je pense que Dimitri Payet a une belle carte à jouer", a-t-il lancé.



Depuis le début de la saison, Payet a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 15 matchs, sous le maillot de l'OM. Il a particulièrement influé sur les résultats de son équipe.