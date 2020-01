Lemina espère voir l'OM en Ligue des Champions

Le milieu gabonais, aujourd'hui à Galatasaray, s'est confié à France Football.





"Ça me fait hyper plaisir de les revoir à ce niveau-là, oui. J'espère que ça va tenir sur la durée car avec Bielsa nous avions manqué de souffle sur la fin. J'espère qu'ils vont maintenir la cadence qui est actuellement la leur. Ils ont de très bons joueurs. Je pense notamment à Morgan Sanson et Valentin Rongier. A eux de faire le travail. Ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui a de très belles idées, notamment tactiquement. J'espère qu'ils atteindront leurs objectifs."



Mario Lemina évoque, en rapport à Marcelo Bielsa, la saison 2014-2015, où Marseille avait terminé la phase aller en tant que leader du championnat, avant de s'écrouler et de terminer 4e.