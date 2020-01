Mercato : un oeil sur Brahimi ?

L'Algérien de 29 ans évolue depuis l'été dernier au Qatar, à Al-Rayyan.





Selon les informations du 10 Sport, l'OM suit Yacine Brahimi, et la solution privilégiée pour l'attirer serait un prêt. Les dirigeants de Marseille n'auraient en effet pas l'intention de le recruter via un transfert, puisque le contrat du joueur est de longue durée (2023) et que sa valeur, pour un cession définitive, serait maximale.



Au Qatar, le milieu offensif a disputé 5 matchs de championnat, sur 11 possible, pour 1 but et 2 passes décisives.