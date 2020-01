L'OM deuxième de L1 en vente de maillots

Les maillots de l'OM, confectionnés par la marque Puma, se vendent comme des petits pains.





Selon le compte Twitter de Foot.fr, une boutique qui vend des maillots de football, l'OM est 2e au classement des clubs dont les tuniques se sont le plus arrachées en France lors de la saison 2019-2020. Le premier est le PSG, et derrière l'OM, on trouve, dans l'ordre : le FC Barcelone, la Juventus, Liverpool, le Real Madrid ou encore l'Inter Milan.



A noter que Lyon, 5e l'an dernier, n'est pas dans le top 10 cette saison (14e).