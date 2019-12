Des changements pour la VAR ?

La VAR a suscité la polémique ce week-end en Premier League.





Lors de plusieurs matchs de la dernière journée du championnat anglais, des décisions de hors-jeu ont été prises au millimètres, provoquant l'exaspération des acteurs et des observateurs. Le secrétaire général de l'International Board (Ifab), Lukas Brud, a indiqué devant la presse anglaise, lundi, que les erreurs devaient être claires et évidentes pour être modifiées : "C'est un principe important. On ne doit pas passer beaucoup de temps à trouver quelque chose de marginal. Si on passe plusieurs minutes à essayer de voir s'il y a ou non hors-jeu, cela veut dire que ce n'est pas clair et évident, et la décision originale devrait prévaloir."



Utilisée en L1, la VAR a rencontré le chemin de l'OM plusieurs fois cette saison, pour des fortunes diverses.