Mercato : un milieu défensif portugais dans le viseur ?

L'OM suivrait de près João Palhinha, qui évolue cette saison au Sporting Braga.





Selon Estadio Deportivo, le joueur portugais de 24 ans est prêté par le Benfica au 8e de la ligue portugaise. Son club évalue son prix entre 15 et 20 millions d'euros, et le joueur ne réclamerait que 750 000 euros de salaire par an. Un temps proche du Betis Séville, João Palhinha s'éloigne de la Liga pour se rapprocher de l'Angleterre et de la France, où en plus de Marseille, Lyon s'intéresse à lui.



Le Portugais, sous contrat avec Benfica jusqu'en 2023, a disputé 10 matchs de Liga NOS avec le Sporting Braga, sur 14 possibles.