Le joueur de l'année 2019 pour La Provence est...

Après trois victoires de suite, Florian Thauvin perd sa couronne.





Et c'est le numéro 10 de Marseille, Dimitri Payet, qui la récupère, avec 36,2 % des votes. Auteur d'une très belle première partie de saison (15 matchs de L1, 6 buts, 3 passes décisives), le Réunionnais a été plébiscité par les lecteurs du quotidien local. L'international français (38 sélections) a pourtant effectué une saison dernière compliquée, où le joueur était loin de son niveau. Sous les ordres d'André Villas-Boas, comme beaucoup d'autres joueurs (Steve Mandanda, Morgan Sanson, Jordan Amavi, etc.), Dimitri Payet a retrouvé la forme et la confiance, comme le prouve notamment son match face à Lyon (2-1), au Stade Vélodrome, cette saison.



Steve Mandanda se place deuxième avec 20,8 % des voix, et Morgan Sanson troisième (16,1 %).