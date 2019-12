Un ancien Marseillais a provoqué le plus de cartons

Après Frank Zambo-Anguissa, une nouvelle statistique étonnante concerne un ancien joueur marseillais.





Selon Opta, Mathieu Valbuena est le joueur qui a le plus provoqué de cartons jaunes et rouges durant la décennie, en L1. L'ancien joueur de l'OM a beaucoup été taclé, et ses adversaires ont reçu 72 jaunes et 3 rouges.



Passé par Marseille de 2006 à 2014, Petit Vélo a rejoint Lyon en 2015, provoquant un tollé légitime chez les supporters phocéens. Actuellement, le Français de 35 ans évolue à l'Olympiakos.