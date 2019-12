Zambo-Anguissa s'illustre par une mauvaise stat

Le milieu camerounais a joué à l'OM de 2015 à 2018.





Dans ce laps de temps de trois années, André-Frank Zambo-Anguissa s'est fait remarquer, et pas uniquement par ses qualités. Selon Opta, l'ancien Marseillais est le joueur qui a le plus tenté de frappe en L1 sans marquer un seul but durant la décennie. Le Camerounais de 24 ans a tiré 56 fois vers les buts sans jamais connaître la joie de marquer. Personne en L1, entre 2010 et 2019, n'a fait "pire".



On notera tout de même qu'en tant que milieu défensif, André-Frank Zambo-Anguissa n'a pas vocation à marquer des buts.