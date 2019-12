Mercato : Giroud "aime bien" l'OM

L'attaquant français se cherche un club pour cet hiver.





Selon C-News, Olivier Giroud a le choix entre deux destinations lors du prochain mercato d'hiver : la France et l'Italie. De l'autre côté des Alpes, l'Inter d'Antonio Conte, son ancien coach à Chelsea, lui fait les yeux doux pour que le joueur soit la doublure de Lautaro Martinez et de Romelu Lukaku (le leader de la Serie A joue avec deux pointes). En France, l'international français de 33 ans intéresse Lyon, l'OM et Rennes. Et selon le média, l'intérêt d'Olivier Giroud se porte plutôt vers Marseille, un club que le joueur "aime bien".



Reste à savoir si l'OM, qui a recruté Dario Benedetto en pointe cet été, et qui a Valère Germain en tant que doublure, sera disposé à accueillir, en prêt ou définitivement, Olivier Giroud. Son imposant salaire et son âge, en plus du fait qu'un troisième buteur, Kostas Mitroglou, est toujours sous contrat à Marseille, ne plaident pas en sa faveur.